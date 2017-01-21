﻿借故搜身搜袋明搶三千元 無良跌錢黨 呃八旬婆婆過年錢

三日內發生第二宗老人提款遇劫案！一名老婦昨早於沙田一銀行提款過年後，遇上兩名陌生男子，聲稱稍早時「跌咗錢」，疑老婦撿去，並藉詞搜身將三千元掠去。兩名賊人逃去後，老婦發覺自己被騙，遂向附近一名便利店職員求助代為報警。



案中事主為一名七十九歲姓伍老婦，其丈夫去世多年，次子搬出，目前與智障長子相依為命，同住在沙田圍乙明邨明耀樓一單位。她自言沒有領取綜援，每月僅靠生果金及次子給家用生活。



事發昨早近十時，伍婦前往沙角邨商場的中國銀行，提款三千元準備過年封利是，順道把戶口內十二萬元轉帳給次子。提錢後，伍婦將三千元夾入存摺簿，並放進隨身一個紅色環保袋離開銀行，之後行至沙角邨內郵局時，忽遇上兩名陌生男子，聲稱跌了錢，並疑被伍婦撿去，故將她帶往商場內樓梯處，要求搜身及搜袋，伍婦忽遭變故，來不及反應之際，已遭兩名歹徒偷走袋中三千元，賊人得手後，隨即托詞沒有發現逃離現場。



警列盜竊案處理



伍婦之後行至住所附近，赫覺存摺簿內三千元不翼而飛，遂到附近一所便利店向職員求助代為報警。



警方接報到場，隨即翻查現場閉路電視片段蒐證，並在周遭一帶兜截可疑人物，惟暫無發現。案件現列盜竊處理，交沙田警區刑事調查隊跟進。警方現正通緝兩名四十來歲中年男子，其中一人中等身材、蓄短黑髮、身高約一點七米、案發時身穿深色外套；另一名肥身材、身高約一點六米、案發時身穿泥黃色外套。



年近歲晚，這次是本港三日內，第二次有老人在銀行提款後遇劫。上周三，一名七旬老翁在葵涌一銀行提款七萬元後，遭一名賊人當街奪去，幸得兩名熱心途人及一名休班警員出手將歹徒制服，才力保不失。



