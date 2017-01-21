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﻿迪士尼美食車設於出入必經「迎樂路」

2017-01-21 列印
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　　八架美食車即將於下月二日（年初六）率先登場，餘下八架亦將陸續開業。八個指定營運地點之一的香港迪士尼樂園表示，考慮人流等因素，將美食車泊位選址，由初步建議、人煙稀少的旅遊巴停車場，改為出入樂園必經的「迎樂路」旁（圖），有美食車負責人指新泊位人流旺，相信在該處營運能夠賺錢。

　　香港迪士尼樂園表示，最近檢視了美食車的營運位置，建議將美食車計劃剛推出時的初步選址，改為現時出入樂園必經路段的位置「迎樂路」旁。園方指新安排是考慮了人流及樂園日常營運需要等因素，揀選連接主要交通工具及出入樂園的必經路段，特別預備一幅有足夠空間的土地，供美食車擺放及營運，有關建議已獲旅遊事務署同意。
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