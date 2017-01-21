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﻿六歲女童隨母返內地後失蹤

2017-01-21 列印
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　　一名六歲女童前年隨母親返回內地後，一直未有跟父親聯繫，父親於是向警方報案，惟未幾便與女兒取得聯絡，殊不知近日愛女又復音信全無。警方昨發出呼籲，希望任何人如能提供失蹤女童資料，應馬上與警方聯絡。

　　六歲失蹤女童鄧綺琪（見圖），身高約一米、體重約十三公斤、瘦身材，尖面形、黃皮膚及蓄黑長直髮。她最後於二○一五年七月十日時，出現在石圍角邨一間餐廳，自此不知去向。警方昨呼籲市民，如有任何資料提供，應速致電三六六一　一一七二至五或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk，與新界南總區失蹤人口調查組聯絡。

　　據悉，綺琪當時由母親帶往內地，卻未有與父親聯絡，父親憂心之下，遂向警方報案，但不久後便與愛女取得聯絡。詎料綺琪近日又不知所終，故復向警方求助。
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