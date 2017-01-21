 Advertisement
  • 2017年1月21日 星期六
  • 19º
  • 54%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 港聞

﻿棄四犬於單位內 倉務員保釋候審

2017-01-21 列印
■其中一隻涉案藏獒。
■被告黃浩揚准以一千元保釋候訊。
Previous Next

　　一名報稱任職倉務員的十八歲男子，涉將其四隻狗隻棄於屯門新村一單位內，不加以理會，及後被村民發現並報警求助，事後被控四項罪名，案件將押後至二月二十八日提堂。

　　被告黃浩揚涉嫌將兩隻藏獒、一隻秋田犬及洛威拿棄於屯門新村一單位內，令其不能得到妥善照顧，事件被村民揭發，案件昨在屯門法院提堂。

　　被告涉嫌觸犯四項罪行，包括沒有為畜養動物的處所保持清潔亦無適當照明、通風、排水及良好維修、沒有為畜養動物供應充足的潔淨食水、殘酷對待動物及沒有為畜養狗隻領取牌照，暫時毋須答辯，案件將押後至二月二十八日提堂，並等候辯方索取法律意見，期間被告准以一千元保釋候訊。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd