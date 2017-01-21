被告黃浩揚涉嫌將兩隻藏獒、一隻秋田犬及洛威拿棄於屯門新村一單位內，令其不能得到妥善照顧，事件被村民揭發，案件昨在屯門法院提堂。
被告涉嫌觸犯四項罪行，包括沒有為畜養動物的處所保持清潔亦無適當照明、通風、排水及良好維修、沒有為畜養動物供應充足的潔淨食水、殘酷對待動物及沒有為畜養狗隻領取牌照，暫時毋須答辯，案件將押後至二月二十八日提堂，並等候辯方索取法律意見，期間被告准以一千元保釋候訊。
爆紅改圖程式「美圖秀秀」近日新增「跨次元相機」，一秒美化個人照，吸引網友紛紛下載。科技網站報道，Android版的「跨次元相機」存在私隱外洩風險，程式會把用戶資料傳送予內地的伺服器，包括SIM卡國家編...
2017-01-21
內地著名「棟篤笑」表演者、《中國達人秀》前評判周立波，周四凌晨在美國長島因危險駕駛、行車時用手提電話，被當地警員截停搜查，警員在車上搜出槍械、毒品可卡因，當場拘捕周及同行男子，二人昨日提堂。 ...
2017-01-21
二○○二年由荷蘭阿姆斯特丹梵高博物館收藏的梵高早期作品，一八八二年繪畫的《暴風雨下的海濱》及一八八四至八五年間繪畫的《紐南的小教堂》被竊匪盜去。意大利警方去年九月在那不勒斯市附近一個農莊尋回兩幅「無價...
2017-01-21
大埔半山一帶建有不少低密度住宅，環境清幽。其中樓齡較低的承峰，入伙僅約7年。是次介紹的放盤，實用面積約1522方呎，3房1套，空間偌大。從單位外望內園泳池以及翠山，為你提供舒適幽靜的綠色生活。 ...
2017-01-21
港股昨日跌穿23000點關口，再穿100天線（22909點），最多曾瀉191點，收報22885點，跌165點。跌市主要由於市場擔心特朗普在就職典禮上的言論，會引發股市波幅，以及臨近農曆新年，影響投資者入市意欲所致。 以全周計，恒指累跌52點。恒指昨日低開83點，見22966點，並跌穿23000點關口，其後更跌破100天線，最多曾挫191點，低見22858點，雖然其後跌幅收窄，但最終失守23000點，收報22885點，跌164點，成交金額560.62億元；國企指數則收報9715點，跌76點。 昨日多隻藍籌股向下，滙控（005）、建行（939）、工行（1398）及中行（...
2017-01-21
熱刺孖寶哈利卡尼與迪利阿里包辦球隊近五輪英超十六球的八成，相反曼城的哥迪奧巴禾變身「沙包門將」，近二十二次面對中框射門失十四球。藍月季初曾被熱刺破不敗身，近兩季對賽全敗，今晚聯賽佔地利也好，寧取客勝。 （now621台、LeSports HK App周日凌晨1:30直播） 熱刺正值各賽事七連捷，包括中斷車路士聯賽十三連勝，本身正挑戰歷來首次英超七連勝，氣勢強勁。射手哈利卡尼上輪英超中三元，近四輪獨取六球，拍檔迪利阿里則近五輪七次破網，前者豪言熱刺是爭標熱門：「上季我們已很接近聯賽冠軍，今季成績只會有進無退，而且我們打敗藍獅後信心達至新高，力圖繼續追趕榜首。」 哥迪奧...
2017-01-21
每年新春大家定必關注各大特色佈置，今年多個商場就以可愛卡通為主題，配合傳統中式佈置，逛逛也能感受到濃烈的新年氣氛。 卡通小火車 親子樂園 Mikiki商場農曆新年以Thomas & Frien...
2017-01-21
何家戀事多，三房超蓮有方力申、楊政龍埋身夠矚目，而孖生細佬猷啟就簡單得多，去年情傾18歲以色列籍索模Angelika Nikolaeva。Angelika最初只當猷啟是朋友，之後因為啱傾加上有共同嗜好...
2017-01-21
每逢選舉，總見到很多空洞言辭、漂亮承諾，真要政客找數，實際上是超級困難，好像最近泛民要特首梁振英為全民退保找數，大家便在爭拗他當年承諾搞全民退保，還是承諾要認真研究全民退保。 講起選舉承諾過，記起一個故事。二○一一年唐英年與梁振英競逐特首，大家都知道房屋是公眾關心的問題，當時輪候公屋的時間超過三年。如何在政綱中作出相關的承諾，候選人費煞思量，結果傳出一方要將輪候時間降低至三年以內的消息，另一方的團隊馬上說要縮短至兩年半。四年多過去，現在輪候時間延長至四年以上。 當然，大家可叫特首CY找數。但平情而論，即使唐唐上台，輪候公屋的時間，相信也不會比四年多短。你或許會說政客很假，但...
2017-01-21
騎師韋達上周三停賽期滿復出，即策騎「傾心星」贏馬，他表示能夠復出即交出頭馬感到高興。至於今戰座騎裏，韋達表示「叫關健康」上場賽前操練良好，而且本身速度高，所以初出即勝一千米直路賽不算意外，今次再跑同程有機會再捷。而其最大障礙是負磅增加八磅至一三三磅，對三歲馬來說是較吃力，馬兒能否克服，成為表現最大關鍵。
2017-01-21