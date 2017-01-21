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﻿黃錦星：開發郊園土地須社會討論

2017-01-21 列印
　　對於《施政報告》提出社會應思考開發郊野公園邊陲土地，發展公營房屋和老人院，環境局局長黃錦星未正面回應是否支持建議，認為應留待社會討論，又指過去四年多郊野公園總面積增加三十八公頃。此外，政府訂下目標，冀減低本港碳強度，預期電費將相應上升。

　　政府昨日公佈《香港氣候行動藍圖2030+》，黃錦星在會上被問及是否支持發展郊野公園用地建屋，他未正面回應，只道自己四十多年來都珍惜郊野公園，認為應該留待社會討論及回應。

　　他又指，本屆任期內環境局態度積極，郊野公園的總面積和質素均有增無減，紅花嶺有望成為新的郊野公園，拉鋸十年的沙螺洞保育問題，局方亦有處理。

　　昨日公佈的《藍圖》中，政府訂下目標，冀將二○三○年的碳強度由○五年的水平降低六成半至七成，天然氣與非化石燃料於發電燃料組合的佔比將會增加。
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