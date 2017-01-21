﻿兌現李國寶35萬元支票 東亞職員：不確定見過曾太

前特首曾蔭權涉嫌在任期間的貪污及未有申報利益案，昨於高院續審。東亞銀行四位總行職員供稱，對有關曾氏夫婦及李國寶的交易情況毫無印象和不確定，而櫃枱員田婉萌確認一〇年七月十六日，李國寶簽出三十五萬現金支票及兌現，三十五分鐘後，有一筆三十五萬現金存入曾氏夫婦聯名戶口。



協助管理層辦事的東亞中環總行職員莊淑嫻指，當日「無見過曾太，也沒有把現金交給曾太」，對於三十五萬支票毫無印象。負責處理支票及入倉庫取錢的總行櫃枱主任洪海燕則確認，支票顯示早上九時二十分兌現成現金，她表示收到有李國寶簽名的支票後，核對金額及簽名，並經兩名主管簽名同意入倉庫取錢，點算兩次後，交予莊淑嫻。



負責協助經理點鈔的櫃枱員黎尚文指，當日收到上司指示協助客人處理大筆現金存款，但忘記當日細節。櫃枱員田婉萌確認，存款單上有她的簽名，而曾氏夫婦聯名戶口的一筆三十五萬現金存款，存款時間為早上九時五十五分。她供稱該存款獲經理豁免手續費，她不確定曾太親自出現在總行進行交易。



控方庭上透露，曾氏夫婦、李國寶及黃楚標名下東海聯合集團名下戶口的金錢流向記錄。一○年七月十六日李國寶於早上九時二十分簽出三十五萬現金支票及兌現，於九時五十五分有三十五萬現金存入該聯名戶口。由七月十六日至九月三日，曾太先後三十六次買入合共七十二萬人民幣。



曾太80萬人幣匯東海



九月六日曾太將一百萬人民幣作三星期定期存款，九月廿七日曾太又再一百萬人民幣定期存款，四次指示銀行續期至十一月九日，期間獲得累積利息為數百元。惟在十一月五日到期日前，曾太下令提早一天提取定期，並指示銀行將其中的八十萬人民幣匯給東海聯合集團的中銀戶口，但該次匯款失敗。十一月十七日曾太再指示銀行，成功匯款八十萬人民幣給東海聯合集團。