﻿煲呔G4無陪同返深圳

控方昨傳召曾擔任曾蔭權G4的警務高級督察張日東出庭（見圖）作供稱，他於二○○九年至二○一二年任行政長官的私人保安，負責在公眾場合保護特首，提供廿四小時貼身保護，他被控方問及在保護曾蔭權期間有否見過黃楚標，張指「我無任何印象」。



張指已記不起六年半前特首行程的具體情況，但根據記錄曾蔭權夫婦於二○一○年十一月五日下午六時經皇崗口岸出境返內地，並由他陪同曾氏夫婦到達邊境。張表示特首返內地時，他們G4一般不會陪同過境，只會在皇崗口岸禁區處把保安工作交給內地保安接手。



張指，無印象當日曾氏夫婦去江門赴宴，亦不清楚十一月七日曾蔭權夫婦從澳門返港的行程，他本人未試過護送特首赴澳門。