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﻿警嚴打違泊 一周發近四萬「牛肉乾」

2017-01-21 列印
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　　駕車人士最怕收到俗稱「牛肉乾」的定額罰款通知書。警方昨日完成為期一周的全港執法行動，打擊違例泊車及其他引致交通阻塞的違法行為，行動中共發出了超過三萬九千張定額罰款通知書，及拖走了二十八輛車。

　　警方發言人表示，是次行動特別針對引致交通意外及道路阻塞的不良駕駛行為，旨在改善道路使用者的駕駛態度。

  警方會繼續嚴厲執法，全港打擊違例泊車，並會在不作任何警告下發出定額罰款通知書，以及拖走對其他道路使用者造成嚴重阻塞或危險的車輛。當車輛被拖走後，車主須到警察車輛扣留中心繳付拖車費和存放費才可領回車輛。

　　發言人呼籲，駕駛者應顧己及人，注意安全，並尊重其他道路使用者的權利。

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