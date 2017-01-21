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﻿冷氣電車反應佳 明年增十部

2017-01-21 列印
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　　全港首部冷氣電車於去年六月推出，試行半年後反應正面。電車公司昨表示，決定於增加冷氣電車數目，預料明年增加十部，長遠目標增至三十至四十部，但冷氣電車車費有可能因應增加。電車公司董事總經理魏文指出，冷氣電車試驗計劃經過半年測試，至今有約三十萬名乘客乘搭過，一千五百名受訪乘客，百分之九十八認為冷氣電車更舒適。他表示，決定增加冷氣電車數目，而工程團隊現正改善冷氣電車設計，節省用電量，料於明年內增加十部，長遠目標是逐步增至三十至四十部，佔整體車隊約兩成半，屆時冷氣電車車費有可能增加。
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