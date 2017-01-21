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﻿立法會喜慶樂曲

2017-01-21 列印
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  臨近農曆新年，立法會大堂昨午迎來瑪利諾修院學校（中學部）學生表演中樂，演奏五首喜慶樂曲，增添節日氣氛，吸引到多名立法會議員包括立法會主席梁君彥及立法會職員到場欣賞。

  是次的「與立法會議員暢談計劃」午間音樂表演屬試驗性質，冀藉此向公眾推廣立法會工作。
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