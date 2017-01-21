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﻿海關檢21萬元大麻花

2017-01-21 列印
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　　販運毒品，最高刑罰可被判終身監禁。​海關於本周三在香港國際機場檢獲約一點五公斤懷疑大麻花，估計市值約二十一萬元，經調查後，海關人員昨日在秀茂坪拘捕一名二十九歲懷疑涉案男子，案件仍在調查。

　　海關人員指，當日檢查一件從加拿大到港，報稱載有蛋白奶粉的空運貨物時，發現該批懷疑大麻花收藏在一塑膠瓶內。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。
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