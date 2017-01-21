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﻿迫女友報假案 吸毒倉務員判入戒毒所

2017-01-21 列印
　　二十四歲倉務員揭發其十四歲女友與在夜店認識的男子發生一夜情，震怒下迫令女友向警方報假案，稱遭該夜店男強姦，惟女友於報案時和盤托出並無其事。被告李煒洛早前已承認一項妨礙司法公正罪，經索取戒毒所報告後，發現被告有依賴毒品傾向，故判入戒毒所接受治療。

　　其後被告要求裁判官判他入獄，是因為害怕其兩歲零八個月大的兒子會不再認得他。裁判官判刑時指，被告早前完成監禁令後又再重蹈覆轍，故決定判以被告入戒毒所。
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