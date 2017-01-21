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﻿大埔紅衣色魔侵犯夜歸女

2017-01-21 列印
　　大埔驚現紅衣色魔！一名二十六歲女子，於昨凌晨一時許行經大埔南運路時，忽然遭一名陌生男子施魔爪非禮，女子不甘受辱，隨即報警求助。惟警方接報到場時，色魔已逃去無蹤，案件現列非禮案處理， 交由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進。

　　警方正緝捕該名涉事男子歸案，其身高約一點七五米、蓄短黑髮，案發時身穿紅色外套、黑色長褲及戴有眼鏡。
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