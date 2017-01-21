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﻿撞七人車 鐵騎士重傷昏迷

2017-01-21 列印
　　大埔公路發生嚴重車禍！昨午三時許，一名三十八歲男子正駕駛電單車，沿長沙灣大埔公路往新界方向行駛，惟駛至長源路附近時，疑收掣不及，與一輛從長源路駛出的七人車相撞。鐵騎士霎時間人車分離，被拋飛至對面線上，頭、手、腳部重傷昏迷。電單車則繼續滑行，撞向路邊山坡，碎片散落一地；七人車車頭亦告損毀。

　　當時有途經駕駛人士見狀，慌忙致電警方求助。救護車未幾接報到場，將鐵騎士送往伊利沙伯醫院搶治，警方正調查事故原因。
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