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﻿身上發現山草藥 八旬翁墮海亡

2017-01-21 列印
■梁姓老翁救起時已陷入昏迷，送院後證實不治。
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　　一名失蹤兩日的八旬老翁，昨午被人發現在油塘海面載浮載沉。警方隨即派消防及水警輪到場，將老翁救起，惟其當時已陷入昏迷，送院後證實不治。

　　八十三歲死者梁景，於本周三傍晚六時許，於油塘鯉魚門廣場太平街市外露面，從此音訊全無。昨午近十二時，有行山市民發現一名男子在海上漂浮，遂報警求助。警方接報後，即派消防及水警輪到場，將男子救起，再由救護車送聯合醫院搶救，惜抵達後證實不治。

　　警方及後證實死者正是失蹤的梁景，由於當時其身上帶有山草藥，警方一度以為他在登山採藥時失足墮海，但梁景家人之後澄清，指死者素來無採藥習慣。警方初步相信事件無可疑，惟梁景死因有待進一步驗屍確定。
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