 Advertisement
  • 2017年1月21日 星期六
  • 19º
  • 54%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 港聞

﻿意漢倒斃重慶大廈竟遭偷走背囊

2017-01-21 列印
Previous Next

　　大膽狂徒竟覬覦死人錢財！警方昨早接獲重慶大廈保安求助，稱發現一名意大利籍男子在電梯大堂內昏迷不醒（見圖）。警方接報到場，證實男子已然死亡，並相信他在死前曾服食毒品。惟在翻看現場「天眼」片段時，發現一名南亞裔男子見死者無反應，竟偷走其背囊。警方正追緝該名賊人下落。

　　現場為尖沙咀彌敦道三十六至四十四號重慶大廈A座，昨早十時許，大廈巡經七樓電梯大堂時，竟發現一名年約四十至五十歲意大利籍男子倒地昏迷，遂大赫報警求助。未幾救護員聞報而至，證實男子當場死亡。

　　警方經初步調查後，相信死者生前曾服食毒品，認為事件無可疑。惟在翻看現場閉路電視期間，發現死者前晚十一時倚在電梯大堂一角，之後一名南亞裔男子經過見其沒有反應，竟順勢掠去其背囊逃走。案件現列屍體發現案及盜竊處理，警方正追查該名南亞漢的下落。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd