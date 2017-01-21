﻿索生活費又被拒 梅媽明言必再上訴

已故樂壇天后梅艷芳的九旬母親覃美金（見圖），多年來為女兒留給她的生活費不斷興訟，早年更因輸官司兼訟費後拖欠律師費導致破產，她去年又再申請從梅艷芳遺產索取七千萬生活費，同樣遭拒，但仍前後兩次申請提出上訴，其中一次被駁回，另一次則押後裁決。梅媽庭外明言，若這次再失敗，必會再提上訴。



梅媽前年於破產期間，曾經申請從遺產中一次過索取逾五千萬元，但申請遭法庭拒絕，她的上訴昨亦遭高院法官頒下判詞駁回，兼需支付訟費。



去年八月，她又不滿每月只能從遺產中獲得廿萬作為生活費，又再向法庭申請一次過索取七千一百萬元，再次遭法庭拒絕要求。她昨上訴，將要求的金額由七千一百萬改為六年半至十五年的生活費，即大約二千五百萬至五千八百萬。



她昨於庭外指，案件拖延多年，自己亦已捱了多年，希望今日法庭可以幫她結束十多年的辛苦。她又指「阿梅真係好慘，人哋有墳墓佢都冇墳墓」，故現時想「同阿梅做返啲嘢」。