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﻿元朗雞蛋仔店　開張三月遭淋油

2017-01-21 列印
■店舖鐵閘及閘前地面，均被人用紅油弄污。
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　　新開張食肆遭人淋油「贈興」！元朗一間僅開張三個月的雞蛋仔店，昨早被職員發現鐵閘及地面滿佈鮮紅油漬，連鄰近一間正在裝修的食肆圍板，亦慘被波及，職員隨即報警求助。警方接報到場，正嘗試聯絡外遊中的東主，了解事件起因。

　　現場為元朗又新街三十四號「香港北角雞蛋仔」分店，昨早九時許，上址職員返回打算開舖，卻赫見店舖鐵閘及閘前地面上，均被人用紅油淋潑，其鄰近一間正在裝修的食肆圍板，亦被若干油漬濺及，於是慌忙報警求助。

　　警方接報到場，但由於東主正在外遊，故未清楚事件起因。案件現列刑毀處理，暫無人被捕。香港北角雞蛋仔在全港設有多間分店，食客包括多位明星藝人。
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