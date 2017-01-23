﻿維園年宵 首天甩轆 大停電六小時 摸黑賣花

維園年宵市場昨天開鑼，天公造美，吸引大批市民入場消費，惟全日供電「甩轆」，昨早起電力出現不穩定，至下午三時電力時有時停，晚上七時一半地區更陷入漆黑一片，市民摸黑看年花，有勞檔主亮着電筒照明。有熟食檔稱雪櫃無法冷藏食物，電爐無法煮魚蛋或烘雞蛋仔。擾攘六小時至昨晚九時，市場的電力才恢復正常。



一連七日的維園年宵市場開幕，四百七十多個攤檔昨早開鑼（小圖），天氣怡人，不少市民趁早行年宵，場面熱鬧，商戶期望響頭炮，生意額上升。然而，市場昨天發生罕見的供電不穩定。有熟食檔稱昨早預備開檔時，發現電力有異，下午三時起「時有時停」。至晚上七時，佔地六個球場的年宵市場，其中一至三號球場全面停電，漆黑一片。



最大熟食檔：損失慘重



食環署回應，維園一個電錶房的電掣故障，機電工程署派員搶修，電力至昨晚九時陸續恢復正常。



熟食檔王「ClubONE」的負責人蘇玉屏指，電力不穩定，爐具保險絲不時燒毀，雪櫃無法運作，食材變壞；她坦言損失慘重，租金達八十多萬，生意做不成，也要向一早訂購食物的客人退款。她估計昨日損失達六位數字，籲有關當局解釋。售賣龜苓膏的攤檔指，白天供電斷斷續續，致電大會查詢，線路一直未能接通，不知發生何事。有花檔入夜後用電筒照明，客人仍看得辛苦，另開著手機補光燈才能看清楚年花。



乾貨攤位所受影響較少，氣氛依然熱鬧，不少檔主推出「雞」造型貨品，王小姐與其同學合資出售雞公仔，並在社交網頁上為產品設計故事，她表示上午已經賣出五至六隻。「金雞獨立」負責人彭先生稱，預計大多數檔位賣雞產品，競爭會很激烈，故他反其道而行，銷售受小朋友歡迎的卡通豬公仔，成功走另類路線，首日銷情較比去年上升一倍。