﻿遇地震險死不悔 身教學生 熱血老師決三闖珠峰

「去做一件事只得一個原因，就係你好想去做！」中學女教師曾燕紅為激勵學生追夢，七年前許下諾言，登上世界之巔、海拔八千八百多米的珠穆朗瑪峰。她曾兩度攀峰，先後遇上雪崩和地震，後一次更頭部受創，被迫放棄。不過，她毋懼障礙，決定辭去教席，今年四月第三度勇闖珠峰，履行承諾，身教學生。記者 劉樂心



曾燕紅在中文大學校友會聯會陳震夏中學任教十年，一四及一五年先後兩度嘗試攀登珠峰，第一次到達大本營後昆布冰川發生嚴重雪崩，擋住去路；另一次途中遇上尼泊爾大地震，地動山搖，她逃出生天，但頭部被玻璃割傷一度昏迷。



去年登7000米高峰



失敗返港後，曾燕紅休養半年，之後參加多個本地越野賽事，去年七月成功攀登七千米高的新疆慕士塔格峰，令她萌生攀登珠峰的念頭。去年九月，她向學校申請無薪假期不獲批，遂決定下月辭職，再闖珠峰。她指，請假會加重同事工作負擔，不獲批反而「鬆一口氣」，辭職並無一刻掙扎，「唔去做一件事可以有N個藉口，但去做只得一個原因，就係你好想去做！」



經歷生死，有學生勸她放棄，但她堅持，原來在背後推動她的，是一套教學理念：「教育係要教學生嘅心，講咗就要做，以身作則，唔只限於課室。O依家嘅學生好易放棄，身邊有太多引誘同藉口，佢哋需要老師同家長畀多啲鼓勵，堅持多一步。」



「登山其實好安全」



攀登峰珠旅費不菲，向登山公司購買通行程，已需付十萬港元，加上前年地震後所有攀山裝備埋在山上，今次要重新購置，預計要約五萬港元。她曾因征峰之旅向銀行借貸四十萬港元，如未能借貸，會考慮尋求贊助。



曾燕紅眼中的堅持，被別人視為「玩命」，她聞言笑謂：「唉！登山其實好安全㗎！」她表示，受傷後更愛惜身體，得悉身體狀況許可才決定啟程，形容一切準備就緒，只待時機登峰。她將於四月九日獨自啟程，準備五月初開始攀登，預計要花十二至十九日登頂。