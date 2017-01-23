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﻿頭部受創損記憶 愧疚忘掉學生名字

2017-01-23 列印
■曾燕紅去年成功登上海拔七千米高的新疆慕士塔格峰。
■曾燕紅於受傷後記憶力較差，有時記不起學生名字。
■一五年尼泊爾地震，影響不少登峰者。
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　　曾燕紅前年攀峰途中遇上尼泊爾七級地震，她頭部受創，頭顱骨留下裂縫，記憶力變差。深受學生愛戴的她，曾因上課時記不起學生名字，感到尷尬，她現在每次上課前，先翻閱學生的名字及照片，才敢步入課室。

　　前年四月二十五日，尼泊爾發生七級地震，冰塊和沙石傾瀉而下，當時正在大本營進行攀爬訓練的曾燕紅，頭部被玻璃割傷，一度昏迷，肋骨折斷，韌帶撕裂。她平安回港後，初時需服止痛藥才能入睡。

　　傷勢日漸痊瘉，腦內瘀血散去，但頭顱骨留下六厘米裂縫，記憶力變差，「受傷之後記唔到新嘅名、數字、密碼，日日用嘅密碼都記唔到，長期要攬住本（記事）簿。」她笑言，記不起學生名字是當老師最尷尬的事，「受傷後新認識嘅同學都記唔到，上堂前要望一次學生相先敢入課室。」
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