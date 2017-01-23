本報今天專訪兩度攀登珠穆朗瑪峰均失敗而回的曾燕紅老師，但她沒有放棄，為履行對學生的承諾，下定決心，將第三次挑戰珠峰，這是一個身教勵志故事，更是港人展現無比勇敢的探險精神，對年輕人有很大的啟發作用。 中學教師曾燕紅為激勵學生追夢，七年前向學生許下諾言，誓言登上世界之巔，她曾於一四年和一五年兩度攀峰，不幸先後遇上雪崩和地震，在地震那一次，頭部受創而被迫放棄。不過，她無懼障礙，為衝向目標，全情投入，已經辭去教席，計劃於今年四月第三度勇闖珠峰。 在專訪中，她道出決意登峰的原因，「教育係要教學生嘅心，講咗就要做，以身作則……O依家嘅學生好易放棄，身邊有太多引誘同藉口，佢哋需要老師同家...

2017-01-23