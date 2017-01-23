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﻿林鄭競選辦曝光

2017-01-23 列印
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　　林鄭月娥在灣仔會展二十六樓的競選辦曝光，約一千八百呎，本身屬一家資訊科技公司的辦公室，其競選辦經理為前立法會秘書長吳文華。競選辦接待處未有放上競選標誌，陳設簡單，承接了上一手的基本設備如傢俬和打印機等。林鄭的辦公室有一張書枱和一張餐枱，書枱旁放置四張林鄭月娥不同時期的個人照片及白色的聖母像。

　　林鄭指，現時不斷調整心態和工作步伐，辭職獲批當日需清理任職公務員時的辦公室，同時亦要搬離官邸。她稱，日前才從官邸搬往競選辦附近的新單位，午夜才發現「連廁紙也沒有」，原本打算到便利店買，才發現沒有售賣，只好乘的士返回官邸。她形容，這幾天「一生人發生了很多事」，要不斷適應及學習。
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