﻿葉劉寫「心想事成」揮春

表明參選特首的新民黨主席葉劉淑儀，昨出席新民黨維園年宵的攤位。對於林鄭月娥指參選是避免選出中央不能任命的人選，會引發憲政危機，她不評論有關言論，但沒有被打擊信心，她即席揮毫寫了一張「心想事成」揮春。



葉劉指，不評論林鄭言論，反認為林鄭若真的為免憲制危機而辭職參選，則「好尊敬佢的服務精神」。她強調沒有被打擊信心，希望選舉按民主程序，能夠公平、公正和公開，她會繼續接觸不同界別選委爭取支持，現時答不到有多少提名票，不過相信自己有機會「入閘」。另一參選人胡國興批評林鄭的言論極不君子，而參選人曾俊華則不評論林鄭的言論。