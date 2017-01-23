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﻿「摩廈UFO」 網民：一日見幾十次

2017-01-23 列印
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　　外星文明造訪元朗？有網民昨在社交網站上分享一張圖片及影片，稱自己在昨早九時五十分，在元朗新元朗中心高層一帶，發現一團閃閃發亮的物體，在空中停留數分鐘沒有移動，疑似不明飛行物體，隨即引來網民紛紛忖度，大部份留言認為該物體只是航拍機或廣告氣球，亦有人笑指其實是超級英雄鐵甲奇俠。

　　惟發帖者之後再上傳一張圖片，眾人才恍然大悟，原來該團發光物，不過是遠處摩天大廈的樓頂反光所致，有留言指「咁都叫UFO，一日真係見幾十次」。
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