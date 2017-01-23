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﻿陳茂波指應拓展新產業 讓年輕人發揮

2017-01-23 列印
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　　財政司司長陳茂波上任後首次發表網誌，自言正全力籌備下月二十二日發表的《財政預算案》，會仔細考慮各界意見，靈活運用公共資源，回應社會不同階層的需要，又強調，在維持本港優越營商環境的同時，應努力拓展新產業，讓年輕人一展所長，再配合適當措施，令廣大市民分享到經濟發展的成果。

　　陳茂波在網誌中又提到，隨著全球經濟一體化，各地市場勢必變得更緊密，本港面對的競爭也會愈來愈激烈。因此，必須在鞏固傳統支柱產業優勢的同時，推動新市場和支援新產業，令經濟能夠更多元地發展，使年輕人有更多優質的就業選擇。
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