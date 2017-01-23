 Advertisement
  • 2017年1月23日 星期一
  • 19º
  • 64%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 港聞

﻿馬紹祥：無計劃改變郊野公園土地用途

2017-01-23 列印
Previous Next

　　最新發表的《施政報告》提出，應思考利用郊野公園內小量生態價值不高的邊陲地帶用作公營房屋發展，意見引起爭議。署理發展局局長馬紹祥（見圖）昨強調，現屆政府並沒有任何具體計劃改變郊野公園及特別保育地區的任何部份土地作其他用途，反而政府已有計劃發展棕地，提供更多單位。

　　馬紹祥在網誌中指出，現屆政府已有綜合規劃發展棕地，如洪水橋新發展區、元朗南及古洞北等大型發展項目，合共可釋放約三百四十公頃棕地作高密度發展，現正進行的「發展新界北部地區初步可行性研究」亦涵蓋約二百公頃的棕地群，又將委託顧問展開新界棕地使用及作業現況研究，以配合社會需要，各項短中長期土地供應項目，可提供超過六十萬個住宅單位。他希望，社會能作出理性討論。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd