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﻿青少年軍兩周年會慶

2017-01-23 列印
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　　香港青少年軍總會昨日兩周年會慶，六百多位青少年軍團員出席，大會邀請了香港傑出運動員胡兆康、施幸余及著名三指鋼琴家黃愛恩與青年人分享及交流，圖為團員向警隊前一哥、諮議會成員李明逵介紹青少年軍活動。
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