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﻿L0VE9999車牌萬四元賣出

2017-01-23 列印
　　愛情何價？運輸署昨日舉行自訂車牌拍賣，象徵愛情長久的車牌「L0VE 9999」及「L0VE 222」，分別以一萬四千元及三萬元賣出，全日最高成交價的車牌為「NM」，以三十萬元拍出，其次為十五萬的「9V」。
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