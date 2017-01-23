﻿浸溫泉藥浴須嚴控時間

浸溫泉其實與藥浴同樣有不少應注意的事項，尤其孩子的皮膚較成人薄，浸泡時間更需要控制得宜。文：衞兒



皮膚科專科醫生陳厚毅指出，由於溫泉水溫度非常高，皮膚長時間浸泡會沖走皮膚上的鎖水油層。要減低浸溫泉對皮膚造成的影響，應小心控制浸泡時間，一般每次浸十五分鐘便應上水休息，而且不建議於浸泡期間小睡趁機休息，以防「睡過了頭」，而上水後應盡快以清水沖身和抹乾身體，並即時塗上潤膚霜作保護。



防感染皮膚病



浸泡時間過長所致的問題，亦較常出現於小童及長者身上，由於他們體質較成人弱，長時間處於高溫水中，較易出現體溫過高而影響體內機能的情況。同行者應時刻留意他們是否有暈眩、面紅、呼吸困難等徵狀，不論浸泡時間長或短，如發現以上情況應即時上水。



浸溫泉前後亦必須洗乾淨身體，因溫泉地方出入的人多，加上環境非常潮濕，與泳池一樣同屬感染皮癬、疣等皮膚病的溫牀。建議應帶備拖鞋穿著，以減低赤腳行走而受感染皮膚病的機率。皮膚有創口者更應避免浸溫泉。



註冊中醫師陳漢雄指，以特定的藥材入浴，不論是全身或足部，均有助人體健康。藥材中的有效成份，可經體表及呼吸時被人體吸收，達到活血化瘀、驅風散寒、通經活絡、化濕止癢等作用。



幫助改善氣血



即使平日無病痛，間中浸泡亦有助改善疲勞及恢復精力，而且對有外感發熱、皮膚瘡癬、跌打關節痛等問題人士，較易見效。成人及兒童浸泡時水溫不適宜超過攝氏四十五度，而且以每日一次，每次浸約十五分鐘為上限。