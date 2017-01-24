﻿港超冠軍迎戰 三英超勁旅壓境 紅軍七月來襲

英超傳統勁旅「紅軍」利物浦闊別香港十年，今年七月旋風式訪港，參與兩年一度在亞洲區上演的英超挑戰盃。消息指，英超三支球隊包括利物浦和修咸頓將於七月下旬訪港，與港超聯冠軍對賽，稍後轉戰上海；屆時領隊高普料帶領隊長佐敦軒達臣、射手沙迪奧文尼、法明奴、史杜列治等球星出戰，一眾「利記」球迷十分期待。



兩年一度落戶亞洲區的英超挑戰盃，每到一個地方，由三隊英超球隊與當地一支球隊爭奪獎盃。據悉，英超挑戰盃將於七月二十日及二十二日在香港及上海舉行，利物浦敲定參賽，是該球隊二○○七年後再次訪港。「紅軍」領隊高普前年開始執教，他每場賽事都在場邊指揮，七情上面，其激情令球迷印象深刻。據悉，足總行政總裁薛基輔已與「紅軍」聯絡多月，商討進度理想，仍有細節待雙方落實，消息指雙方最快會於二月前簽約。



修咸頓料加入戰圈



除了利物浦，還有兩支英超球隊來港，消息指一隊將是修咸頓，另一隊則尚未落實。英超慣常會派出上、中、下游各一支球隊出戰這個盃賽，其中一隊會與港超聯冠軍對賽，有機會參與的包括東方龍獅或傑志。現時利物浦在英超聯賽積分榜排名第四，修咸頓排第十一，排榜尾則有水晶宮、侯城及新特蘭。



賽事安排方面，三支英超球隊會分別在香港及上海比賽，香港站會有港超聯冠軍出戰，上海站則有上海上港加入戰圈，但確實賽期有待正式公佈，另有消息指今年賽事將不會舉行決賽，兩地賽事按抽籤方式一天內完成。



利物浦球迷興奮



香港利物浦官方球迷會幹事Nicklaus向本報表示，不少「利記」球迷對愛隊再次訪港感到十分興奮。「佢哋上次嚟已經係十年前，當年差唔多係full team嚟，最開心係費蘭度托里斯第一次落場。」他期望，今次球隊以最佳陣容訪港，期望一睹領隊同隊長的風采。「依家隊波雖然無乜好重星味嘅球員，但領隊高普、隊長軒達臣同史杜列治都係最想睇嘅！」



英超挑戰盃今次是第八屆，過去曾三次在香港大球場舉行，對上一次是一三年，但當時連日大雨令球場草地變得滿佈泥濘而備受批評，個別球隊為免球員受傷亦取消公開操練。