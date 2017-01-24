 Advertisement
  • 2017年1月24日 星期二
  • 17º
  • 78%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 港聞

﻿停工九月 劉德華恐損失逾億

2017-01-24 列印
Previous Next

　　上周二在泰國拍廣告墮馬的劉德華，回港入住養和醫院療傷，他昨晨首次披露傷勢，指盆骨多處骨折，筋腱肌肉嚴重拉傷，預料要留院六至八周，另六至九個月休養復元，可能在未來十一個月停工，除了缺席各類宣傳活動之餘，亦可能不能參與《寒戰3》電影，外界估計他損失超過一億元收入。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd