﻿森美撐鬍鬚曾：希望阿SIR選到

宣布有意參選特首的前財政司司長曾俊華，昨日在社交專頁上一張「支持者A」的掩面照，並提供三個「貼士」，包括「香港有名的金牌司儀」等，邀請網民一同「猜猜他是誰」，至昨日黃昏揭曉答案，原來是電台DJ森美。森美憶述，曾俊華在母校喇沙書院教劍時，永不鬧學生，多是鼓勵學生給予有關建議。



曾俊華最初在專頁上載「支持者A」的掩面照，叫網民競猜，三個提示包括：「年輕時在劍擊比賽中獲獎無數」、「有名的金牌司儀」及「求學時期就認識曾俊華，和曾相識二十多年」，答案呼之欲出。



曾俊華之後揭曉答案，原來是他昔日在母校喇沙書院教授劍擊時的學生森美，並大讚森美是優秀的劍擊學生。森美亦在短片上分享與曾俊華相識的點滴，稱曾作「阿SIR」，並指曾教劍時不會鬧學生，十分溫文爾雅，又直言：「為香港好，希望阿SIR選到」。



