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﻿爆炸威力可殃及二公里範圍

2017-01-24 列印
■現場吊運沙包，準備引爆。
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        薄扶林一個地盤發現的美國製AN-M六十四型空投炸彈，是一九四一至一九四五年，第二次世界大戰時期，盟軍投擲炸日軍港島據點時遺下。警方高級炸彈處理主任周錫健稱，該空投炸彈重五百磅，長一點二米，直徑三十厘米，內有二百六十磅黃色炸藥，一般情況下爆炸，方圓二公里可釀傷亡，威力巨大。
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