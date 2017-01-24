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﻿美股中段跌75點

2017-01-24 列印
　　美國股市本周首個交易日走軟，杜指中段報一九七五一點，跌七十五點；納指則報五五三○點，跌二十五點。滙控美國預託證券價格中段見六十四點七五港元，升零點二五港元；中移動美國預託證券價格則見八十六點三港元，升零點二港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百一十七點五美元，升十二點六美元；紐約期油則報每桶五十二點六七美元，跌零點五五美元。
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