 Advertisement
  • 2017年1月24日 星期二
  • 17º
  • 78%
熱門： 劉德華曾俊華施政報告林鄭月娥天氣

日報新聞 > 港聞

﻿消防研迷你倉發牌制度

2017-01-24 列印
■消防處昨同時展示「攀山拯救專隊」新裝備。
Previous Next

　　九龍灣時昌迷你倉去年發生四級大火，導致兩名消防員不幸殉職。消防處處長李建日指出，目前全港八百八十五個迷你倉中，普遍具火警危險，如門窗上鎖、 逃生通道阻塞、消防喉轆不足等，正研究發牌制度，立法規管迷你倉的管理條件，如要求倉庫必須二十四小時有人看管，或禁止存放危險物品。

　　消防處昨舉行年結發佈會，處長李建日指出，目前仍會依現行法例處理巡查迷你倉的消防隱患，但日後消除火警危險通知書將與新的規管措施接軌，讓根據通知書改善的迷你倉，不必因新措施「改多一次」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd