店舖東主稱，意外的輪胎是用了近五年的原廠車胎，部份已出現光頭胎，懷疑因為車胎內的鋼線老化，導致泵氣時爆裂。警員發現車胎有一條長約一呎爆裂痕迹，調查後列工傷意外處理，通知勞工處調查意外原因。
修補光頭胎泵氣炸傷人
店舖東主稱，意外的輪胎是用了近五年的原廠車胎，部份已出現光頭胎，懷疑因為車胎內的鋼線老化，導致泵氣時爆裂。警員發現車胎有一條長約一呎爆裂痕迹，調查後列工傷意外處理，通知勞工處調查意外原因。
港超冠軍迎戰 三英超勁旅壓境 紅軍七月來襲
英超傳統勁旅「紅軍」利物浦闊別香港十年，今年七月旋風式訪港，參與兩年一度在亞洲區上演的英超挑戰盃。消息指，英超三支球隊包括利物浦和修咸頓將於七月下旬訪港，與港超聯冠軍對賽，稍後轉戰上海；屆時領隊高普料...
2017-01-24
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「私募一哥」內幕交易 判囚五年半傳罰110億
內地股壇傳奇人物、「私募一哥」徐翔涉嫌操縱證券市場案昨宣判，法院裁定徐罪名成立，一審判處有期徒刑五年半，同案另外兩名被告分判監三年及緩刑。判決書並無列明徐翔具體罰款金額，但消息指，罰款額高達一百一十億...
2017-01-24
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入主白宮即「找數」 特朗普簽令退出TPP
美國總統特朗普就職後，與傳媒關係毫無改善，其陣營更全力開火。經過風波不斷的周末，特朗普兌現其競選承諾，上任即會修改美國的貿易政策，他今晨（香港時間）簽署行政命令，宣佈美國退出跨太平洋夥伴關係協定（TP...
2017-01-24
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英皇國際25.6億購倫敦物業
英皇國際（163）宣佈以約2.6億英鎊（相等於約25.6 億港元）收購位於英國倫敦牛津街111至125號、沃德街178號及浩倫街15 號之Ampersand大廈（W1F8ZZ）整幢集合零售商舖、辦公室...
2017-01-24
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美股復跌 「特效」失靈 特朗普下令退出TPP
美國總統特朗普就職後，與傳媒關係毫無改善，其陣營更全力開火。經過風波不斷的周末，特朗普兌現其競選承諾，上任即會修改美國的貿易政策，他今晨（香港時間）簽署行政命令，宣佈美國退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）。杜指中段曾跌近百點，至今晨四時報19789點，跌37點。 特朗普在美國時間周一展開連串行動，當中包括簽署行政命令退出跨太平洋伙伴關係協議（TPP）；此前，他表明打算重新與加拿大和墨西哥，協商北美自由貿易協定（NAFTA）。特朗普批出針對國際貿易的行政令是兌現其競選承諾：上任即會修改美國的貿易政策。 待參議院批准 特朗普認為TPP將給美國製造業帶來衝擊，早已表示就任...
2017-01-24
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勝利喜與悲 干地拆彈 雲加埋彈
車路士、阿仙奴周日英超分別主場2:0及2:1挫侯城和般尼，兩主帥一個拆彈一個埋彈。藍獅領隊干地迅速解決射手迪亞高哥斯達詐傷鬧離隊的棘手問題，後者更攻入一球成取勝英雄；相反槍手主帥雲加因不滿球證判罰十二碼而領紅牌，更推撞第四球證安東尼泰萊，勢被重罰。 干地今季多次為藍獅拆彈，今次再度擺平迪亞高哥斯達詐傷鬧離隊。他先在上輪英超鬥李斯特城時將此子剔出大軍名單讓其冷靜，再面對面傾談化干戈為玉帛，今仗才復任正選，結果哥斯達開紀錄攻入本季英超第十五球，加上中堅加利卡希爾埋齋，領軍兩球輕取侯城。 相反一向冷靜的槍手領隊雲格卻喪失理智，球隊本身憑中堅梅斯達菲的入球領先，但中場格列沙...
2017-01-24
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倫敦海德公園 單車導賞遊古蹟
海德公園（Hyde Park）位於倫敦市中心西敏寺區，亦是當地最大的皇家庭園。最近便與Tally Ho! Cycle Tours合作，推出了全新的海德公園加古蹟單車遊「Belgravia & ...
2017-01-24
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盆骨多處骨折 筋腱嚴重拉傷 華仔勢停工九個月：我會快快的好起來
劉德華上周二於泰國拍攝廣告時發生墮馬意外，翌日隨即乘醫療專機返港就醫。仍在養和醫院留醫的華仔，昨晨分別透過經理人公司及官網「華仔天地」，向外透露傷勢已穩定，惟盆骨多處骨折，筋腱肌肉嚴重拉傷，需留院6至...
2017-01-24
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社論——發牌淘汰「危倉」 阻火魔噬人
去年年中淘大迷你倉四級火，揭露近年愈開愈多的迷你倉「無王管」，埋藏嚴重火災危機，民意要求盡早消除，以免釀成更多禍害，但七個多月過去了，消防處期間完成對全港八百八十多個迷你倉的巡查，結果令人驚恐，它們普遍存在火警危險。消防處官員昨天總結過去一年工作，提到會繼續以現行消除火警通知書，要求違規迷你倉改善，但承認沒有發牌制度，不能有力消除危機。 消防處官員昨天指出，迷你倉普遍存在數項消防隱患，包括門窗上鎖、出口及方向指示不足、消防喉轆不足、逃生通道阻塞，以及排列佈局不適當等，處方正研究立法規管，包括可能研究發牌制度，在管理上提出要求，如檢查擺放物品有無危險性，或列明不能存放的物品，...
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知情達理——馬辛龍可施回馬槍
明晚是猴年最後一次賽事，雖然三T各場形勢絕不單純，但一來有逾八百萬多寶，而且又是博過肥年的最後機會，所以仍值得花心思一試。而基於C+3跑道偏差利內疊，加上今期多了一周時間養草，又輪空了C欄，故估計偏差...
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