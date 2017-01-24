﻿修補光頭胎泵氣炸傷人

昨午十二時許，荃灣芙蓉街與享和街交界一間專門修補輪胎的店舖，發生罕見爆胎意外。一名五十一歲姓李工人，在店舖外修補一輛客貨車一條幾近光頭的輪胎後，為輪胎泵氣期間，車胎突然爆裂，發出巨響及激射出一股氣流，他未及閃避耳朵及手臂受傷報警。救護員到場將傷者送院，治療後無大礙。



店舖東主稱，意外的輪胎是用了近五年的原廠車胎，部份已出現光頭胎，懷疑因為車胎內的鋼線老化，導致泵氣時爆裂。警員發現車胎有一條長約一呎爆裂痕迹，調查後列工傷意外處理，通知勞工處調查意外原因。