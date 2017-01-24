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﻿訪港旅客去年跌4.5%

2017-01-24 列印
　　香港旅遊發展局昨公佈，去年全年整體訪港旅客約五千六百六十五萬五千人次，按年下跌百分之四點五，訪港內地旅客大跌百分之六點七，但去年第四季整體訪港旅客人次已錄得升幅，結束自一五年第三季以來連續五季的跌幅。商務及經濟發展局局長蘇錦樑在立法會被問及，會否向中央爭取開放更多自由行城市，他回應指，一直有留意市民的訴求。

　　旅發局主席林建岳表示，訪港內地旅客主要因「一周一行」效應而下跌百分之零點七，但訪港國際旅客上升百分之三點一，其中過夜旅客升幅更高達百分之五點七。
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