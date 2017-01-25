﻿罰仔跪行過馬路 離譜爸虐兒被捕

非常父親強逼幼子雙手扭耳，並跪行橫過馬路，惹起公憤。一名父親疑不滿八歲兒子多番說謊，前晚在藍田街頭眾目睽睽下，罔顧交通安全，罰他扭耳仔跪行橫過馬路回家。有途人見狀，不值狠父所為報警。警方到場見男童雙膝紅腫，調查後以涉虐兒將父親拘捕。



據悉，涉嫌虐兒的四十歲姓李男子，經營一間防水工程公司，他早前跟妻子離婚，獨力撫養十歲及八歲兒子。被虐的幼子就讀小學三年級，放學後到啟田商場一間補習社補習，學校及補習社曾多次向男童父親反映其子對老師說謊；父親警告兒子，如再說謊便要「跪返屋企」。



涉案單親爸 獨力養育兩子



前晚九時許，李到補習社接回兩兒子時，老師指幼子說謊掩飾沒帶功課，他斥責幼子，罰他跪下，並要雙手扭耳，然後由商場跪行回家，全程約十分鐘。俗語云「馬路如虎口」，當男童跪行橫過商場對開馬路時，有途人為之側目。



一名三十八歲姓胡的途人見有人涉嫌虐兒，即上前攔阻，以手機報警。同時，有市民將男童跪行的經過拍成短片，上載facebook專頁「追擊暴徒」。



該短片約一分鐘，開始時，男童雙手扭耳跪在路中等過馬路，李姓父親站在旁邊，報警男途人站另一邊。行人過路燈轉燈後，李自顧自橫過馬路，幼子跪行緊隨，男途人則站在男童身旁似在護航，直至男童安全抵達行人路。男童橫過馬路後，一度站起來，復再跪下跟隨父親，短片至此完結。



事件引來多名街坊圍觀，有人阻止狠父離開。警方接報到場，發現男童雙膝紅腫，將其送院留醫，並以涉嫌虐兒將李姓父親拘捕。接受調查後，李獲准保釋候查；警方建議他暫時將幼子交予祖母照顧。另外，社署接到醫院轉介，派出社工處理有關個案，並會提供適切協助。



網民：完全毀滅自尊



事件引發網民群起批評，有留言憤斥狠父：「完全毀滅了男童的自尊！」也有不少人認為跪過馬路的懲罰過份。街坊馬先生指事件會對小孩造成巨大影響：「要小朋友冷靜咗先，再解釋有乜唔啱。」另一位街坊朱太認為小孩一時頑劣：「應該返屋企先講，大庭廣眾唔好咁。」







