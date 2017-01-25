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﻿不當家教 　隨時收監

2017-01-25 列印
■男童雙膝紅腫，送院留醫。涉案父親被警方拘捕，獲准保釋。
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　　狠父罰男童跪行，涉不當的家教手法，或帶來刑責。執業大律師陸偉雄直斥這名父親「離晒譜」，法律上沒明確介定何為虐兒行為，但跪地過馬路明顯超越法律容忍限度。

        陸偉雄強調，虐兒是嚴重刑事罪行，香港法例《侵害人身罪條例》第二十七條，任何有責任照顧十六歲以下兒童的人士，如故意襲擊、虐待、忽略、拋棄或遺棄該兒童，循公訴程序定罪後，最高可判處監禁十年；如循簡易程序定罪，最高則可被判監三年。

　　陸指，事件中的男童若遇上交通意外，父親亦要為意外造成的傷亡負上民事賠償責任。
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