﻿河套內外 河套區新發展 農民憂耕地

位處中港邊區落馬洲河套地區，九七年起因地權爭議被圍封，成為「禁區中的禁區」，偏安於人流頻繁的港深邊境一隅，保留憩靜怡人空間，孕育彌足珍貴的自然生態環境。今年初，政府公佈將在河套區興建「港深創新及科技園」，將為這片土地帶來巨變。本報一連三輯，探討這項邊區發展會對居民、環境和歷史文物的影響。



佔地八十七公頃的落馬洲河套區，被規劃成「港深創新及科技園」，附近鄉村居民的生活將起變化。位於河套區入口的下灣村，居民不捨數十年的寧靜鄉間生活，盼保留生活空間；與河套區一河之隔的落馬洲村，原居民喜迎發展良機，冀政府批准建房，不過有農夫恐失去耕地，從此告別田野。



（系列三之一）記者：張琦 陳信熙



根據政府規劃研究報告，未來港深創科園兩條連接元朗新田和港鐵落馬洲站的新建道路，均取道下灣村，工程將徹底改變下灣村的面貌。下灣村長郭海賢稱，明白社會發展的需要，惟村民渴望保留鄉村生活空間，惜無議價能力，「早年官員同我哋講，規劃時會盡量避開民居，不過對方話避唔到都無辦法」。



下灣村是非原居民村，內有不少魚塘，早年屬邊境禁區，人跡罕至，自成一國，由於多屬官地，政府一聲發展，隨時收回。村民來自各方，但鄰里關係深厚，目前村內人口約三百，大部份人三、四代同堂，生活安逸，遠離城市的煩囂。



原居民冀推動鄉村興旺



養魚戶黃先生在下灣村居住近五十年，與兄弟、兒孫三代同居於魚塘旁數間寮屋內，位處河套區連接路的施工範圍。他坦言養魚業早年面臨成本上升、競爭加劇的困境，現時子女均外出工作，一旦工程上馬，現時與親人分戶同住、青山綠水的居住環境恐無法保留。



有人歡喜有人愁，落馬洲村的原居民歡迎港深創科園計劃，希望藉此推動鄉村興旺發展。「以前對面深圳烏燈黑火，現時五光十色」，落馬洲村長張桂芳感歎該村發展停滯。他相信創科園將吸引數萬工作人員，對住宅需求大，村民近年已申請興建二十至三十間丁屋，盼當局加快審批，並放寬規定讓更多私人土地作多元發展。



落馬洲村有不少由農戶租用的農地。菜農周女士指，農地現時每半年續約一次，部份有加租，她知道業主已在農地申請建丁屋，日後或需另覓耕地，但開墾和改善土質需時兩至三年，屆時要看年紀和體力，決定是否繼續務農。