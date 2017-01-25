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﻿落馬洲村「解禁」　吸引單車發燒友

2017-01-25 列印
■譚先生（右）和陳小姐（左）由馬鞍山騎車至屯門，盛讚落馬洲村是不可多得的景點。
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　　河套區附近的落馬洲村原屬邊境禁區，四年前隨禁區範圍縮減而獲「解禁」，單車愛好者盛讚該處環境優美、寧靜，是由上水至屯門的上佳路線，盼保留鄉郊特色。有居民指不擔心未來發展工程破壞環境，計劃發展農莊吸引遊人。

　　單車友譚先生和陳小姐指，河套區外一段道路憩靜，景致怡人，是上佳單車路線，而落馬洲村一所士多是不少車友的補給站，由於在施工範圍外，相信工程影響不大，惟盼日後鄉郊特色不變，並建議當局開闢單車徑，方便市民遊覽。

　　落馬洲村居民郭先生指，將來河套區將設立生態區，隔開建築物和鄉村，不擔心自然環境受影響，又指近年經過該村的單車人士漸多，試過單日有逾百人，故計劃經營農莊，以餵魚、摘果實，以及遊覽舊深圳河等活動吸引遊人。
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