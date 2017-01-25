﻿林鄭獲鄉議局全數支持 與曾俊華力爭工商界票

下屆特首選舉各參選人正積極拉票入閘，前政務司司長林鄭月娥昨日率先獲得鄉議局支持，傾向將全部二十七票提名她，而鄉議局副主席張學明更已答應出任林鄭月娥的競選辦顧問。林鄭月娥、前財政司司長曾俊華，以及新民黨主席葉劉淑儀，昨亦先後與本港多個商會的選委會面，爭取工商界選委支持。



鄉議局在選委會手握二十六票，加上主席劉業強在立法會界別的一票，共二十七票。劉業強表示，選委前日在座談會上達成共識，統一提名和投票，並傾向將全部選票提名林鄭。被問及林鄭擔任發展局局長期間，曾要求新界村屋自行申報僭建，激發鄉紳不滿，劉業強認為，林鄭處理恰當，希望未來的特首承諾尊重新界人權益。



劉業強和張學明獲林鄭邀請加入競選辦，其中張學明已答應出任競選辦顧問，劉業強則正積極考慮。張學明稱，昔日拒絕申報僭建「不是主流意見」，讚揚林鄭從善如流，明言會為她鞏固鄉議局及新界區議會的選票。



廠商會不會捆綁提名



此外，林鄭及曾俊華昨日分別先後與香港總商會及中華廠商會選委會面。林鄭月娥表示，會盡力爭取不同界別的選委支持，並說有意見指她接觸商界經驗少，故早些與不太熟識的人溝通是好事，又感謝鄉議局支持。曾俊華則在會上指，現時當務之急是建立信任、團結社會，才可順利推動經濟發展，若不停止內耗，政府及社會均寸步難行，並表明將於短期內發表政綱。



中華廠商會在選委會手握十八票，會長李秀恆說，不會捆綁提名，自己暫未有傾向提名誰人參選，又指待參選人準備好政綱後，再詳細研究各人的政策，期望未來特首可為香港帶來新機遇。



另一參選人葉劉淑儀昨與中華總商會選委會面，講解施政理念。葉劉認為，香港應根據十三五規劃強化金融船運及專業服務，以及成立中小企支援署。