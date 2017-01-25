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﻿胡官稱民主派支持入閘

2017-01-25 列印
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　　下屆特首參選人、退休大法官胡國興（見圖）昨在香港外國記者會午宴上透露，自己大部份的提名票都是來自泛民，目前難以估計有多少票，但有信心可獲足夠提名票「入閘」，成為候選人。

　　胡國興表示，自宣佈參選以來，已與很多選委會面，由於很多選委未想在現階段公開表態，故只能憑與選委會面時，對方的反應作判斷，相信自己的提名票大部份來自泛民，只有小部份來自建制派，強調有信心可足夠提名票，成為候選人。

　　對於另一參選人林鄭月娥早前與傳媒高層會面時，指當選者可能不獲中央委任，胡國興認為，有關言論或觸犯《選舉舞弊條例》，但除非有傳媒高層公佈當晚對話，否則目前沒有實質證據可舉報。他又提出，本港應為《基本法》第二十二條立法，禁止內地官員干預本港事務。
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