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﻿曾俊華習洪拳學「武德」

2017-01-25 列印
■曾俊華稱，二十歲時已開始拜師學洪拳。
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　　已宣佈參選下屆特首的曾俊華接受一本體育雜誌訪問，大談自己二十歲開始拜師學藝，研習洪拳的心路歷程，並強調除了「打得」以外，習武之人亦追求「武德」。

　　曾俊華昨於facebook個人專頁表示，訪問中提及自己研習洪拳的時間比劍擊還要長，並指在二十歲時遇上師傅鄺鐵夫，拜師學藝是一種尋根的心態：「作為一個留美嘅香港學生，學習功夫都係去認識番個中國傳統，根對留學生係重要。」

　　曾俊華稱，自己在三十歲後力排眾議回流香港、投考政務官，與師兄弟敍舊時，感悟到「每門功夫都有他的生命與出路」。他認為，武術除了講求「打得」，更重視「武德」，當中的「忠義仁勇、尊師重道、虛心求教、孝悌正義、除暴安良」等，都是對習武之人的品格要求，更以此為「畢生之志業」。
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