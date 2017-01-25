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﻿港交還星裝甲車 不排除刑事檢控

2017-01-25 列印
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　　港府決定向新加坡歸還九輛扣查逾兩個月的裝甲車。新加坡外交部表示，特首梁振英早前告知新加坡總理李顯龍，表示本港海關已完成相關調查，稍後將歸還九輛裝甲車。海關關長鄧忍光指，不排除會就事件提出刑事檢控。

　　新加坡外交部昨日發表聲明，稱總理李顯龍於日前接獲特首梁振英回覆，香港海關已完成對九輛裝甲車的調查，故將經由船公司歸還該批裝甲車及相關工具。李顯龍認為這是正面回應，並感謝梁振英及港府協助解決問題。海關關長鄧忍光強調，海關之所以遲遲未歸還裝甲車，是因為懷疑有違反本港法律的情況出現，不排除會作出刑事檢控。
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