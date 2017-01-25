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﻿曾買TSA習作 難過真試卷

2017-01-25 列印
        日前教育局宣佈決定將小三全港性系統評估（TSA）改良版，即「基本能力評估研究計劃」（BCA）推廣至全港小學，行政長官梁振英昨表示，自己曾經到書店購買小三TSA習作，翻閱部份內容，坦言：「仲難過真正試卷」，認同TSA操練是一個問題，但相信教育局會有相應措施應對。

　　梁振英憶述，去年曾到書店隨機購買一批TSA習作，與真正的TSA試卷比較，發現坊間的模擬試題艱深很多，希望學校、家長和社會大眾重視操練問題，但他相信，局方已有相應措施回應校方操練TSA的問題。另外立法會教育事務委員會會議上，不少議員都反對再推TSA。

　　民建聯劉國勳指，改良版TSA經過一年測試便推行至全港，形容「勉強無幸福」。教育局局長吳克儉回應，若有學校因為任何因素而不參加，局方樂意了解，若有學生不參與，便應向校方提出，由校方決定。
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