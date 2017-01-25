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﻿上月入屋劫建築師　兩蛇匪落網

2017-01-25 列印
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　　涉嫌與上月建築師馬儉思夫婦被入屋擄劫案漏網的兩名蛇匪，日前在貴州被公安拘捕，並起回部份贓物。本港警方將與內地公安機關聯絡及商討跟進工作。案發當日落網的二十七歲姓楊蛇匪（右圖），早前已被落案，將在下月再訊。

        馬儉思夫婦被劫案發生後，本港警方懷疑兩名漏網蛇匪已攜同十多萬元贓物潛回內地，遂透過國際刑警通報廣東省公安廳及貴州省公安廳。據悉，內地公安人員接報後立即展開調查，並鎖定兩名涉案二十五及二十六歲疑犯。日前掩至貴州兩人匿藏地點將其拘捕，並起回部份案中贓物。
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