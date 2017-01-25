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﻿美股中段升54點

2017-01-25 列印
　　美國周二股市靠穩，杜指中段報一九八五四點，升五十四點；納指則報五五六六點，升十三點。滙控美國預託證券價格中段見六十五點二四港元，升零點六九港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點一三港元，升零點一三港元。紐約期金中段報每盎司一千二百一十二點五美元，跌三點一美元；紐約期油則報每桶五十三點二八美元，升零點五三美元。
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