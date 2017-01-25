﻿謝曼怡贊成李國章任雄濤董事

前商務及經濟發展局常任秘書長謝曼怡昨首度出庭作供，透露李國章雖屬不符合持牌資格人士，但憑背景及經驗，若以董事及主席身份控制數碼廣播有限公司（DBC，前稱雄濤廣播），對行業有正面影響，故建議特首批准有關申請。



謝曼怡在案發當日，負責處理雄濤廣播有限公司申請數碼廣播牌照，也出席行會及廣管局的會議。她透露，當日另一申請者鳳凰優悅，同樣有不合資格人士申請控制該公司，但李國章承諾，不會與電訊盈科的獨立非執行董事的兄長李國寶討論相關事宜，而局方審理發牌程序嚴謹，亦有事前向行會非官守成員簡報會，廣管局深入考慮後，認為李國章可推動數碼廣播的發展，最終建議行會向DBC、鳳凰優悅及新城電台發牌。她不認識黃楚標，也不知道黃與曾蔭權的私人關係。另外，曾蔭權任庫務司及行政長官時均是謝曼怡的直屬上司，她憶述，曾蔭權認真工作，對事情有過大反應，也會向同事道歉。