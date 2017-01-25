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﻿天水圍泥頭山疑改作高球場

2017-01-25 列印
　　天水圍嘉湖山莊對出十米高的「泥頭山」於去年三月被揭發後，地政總署對涉事公司多次提出檢控，惟近月有區議員發現「泥頭山」明顯被壓平及鋪上草皮，附近更鋪設疑似高爾夫球練習場設施，包括發球道及燈柱等，且未有向有關部門申請改劃土地用途，呼籲政府加強執法。

　　元朗區議員李月民向本報表示，近月「泥頭山」有被明顯壓平，四周調整出疑似梯級及斜坡，內裏更鋪上大量草皮及興建疑似發球區，昨日更有在該處興建鐵柱，疑是用於繫上繩網，防止高爾夫球飛出場區，李月民指，曾向地政總署及規劃署查詢有關地皮改作高爾夫球練習場一事，並知悉局方未有收到改劃土地用途的申請。

　　李月民認為，在上址傾倒泥頭是非法行為，現時有關公司以壓平泥頭及鋪草地的處理是其權宜之計「拖得就拖」，若然政府批准高爾夫球練習場用途，變相縱容新界地區非法傾泥。
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